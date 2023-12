La ayuda a Ucrania se agotará a fin de año, advierte la Casa Blanca

La jefa de presupuesto de la Casa Blanca advirtió el lunes al Congreso de Estados Unidos q ue no llegar a un acuerdo sobre nuevos fondos para Ucrania antes de fin de año, "debilitaría" a Kiev en el campo de batalla.

La enérgica carta de la directora de presupuesto de la Casa Blanca dice que para entonces será demasiado tarde y los fondos para Ucrania ya se habrán agotado. "No existe un fondo mágico disponible para afrontar este momento. Nos hemos quedado sin dinero... y casi sin tiempo", advirtió Young.

En su opinión, no conseguir un acuerdo sobre más financiación no sólo pone en riesgo los logros de Ucrania hasta la fecha, sino que aumenta las posibilidades de victorias militares rusas. "Este no es un problema del próximo año. El momento de ayudar a una Ucrania democrática a luchar contra la agresión rusa es ahora. Es momento de que el Congreso actúe", escribió.