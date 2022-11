La Berlinale otorgará a Spielberg el próximo Oso de Oro honorífico

La próxima edición de la Berlinale concederá el Oso de Oro honorífico al cineasta estadounidense Steven Spielberg y homenajeará su exitosa y fructífera carrera con una retrospectiva, indicaron este martes los organizadores del prestigioso festival de cine de Berlín.



Las más de 100 películas y series dirigidas o producidas por Spielberg representan "algo único en los últimos 60 años de historia internacional del cine por su inmensa variedad", destacaron los organizadores del festival.



El director de "E.T. el extraterrestre", "Munich" o "West Side Story" recibirá el Oso de Oro honorífico de la 73ª edición del festival de Berlín, que se celebrará entre el 16 y el 26 de febrero de 2023 y en el que se proyectará su filme "The Fabelmans", inspirado en la vida del propio Spielberg y protagonizado por Michelle Williams y Paul Dano.



"Con su increíble carrera, Steven Spielberg no solo maravilló a generaciones de espectadores en todo el mundo, sino que también dio un nuevo sentido al cine como fábrica de sueños", aseguraron Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores de la Berlinale.



Spielberg, de 75 años, ya había sido condecorado en Alemania con la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania por su película "La lista de Schindler" y su retrato sobre un emotivo episodio del Holocausto judío.



Ha estado nominado a 19 premios Oscar, de los que ha ganado tres: los de mejor película y mejor director por "La lista de Schindler" y el de mejor director por "Rescatando al soldado Ryan" (Salvar al soldado Ryan).



Junto con el de Cannes y Venecia, el certamen de Berlín es de los más prestigiosos de Europa.