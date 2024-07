La campaña de Trump "no cambiará" si Biden se retira, dice consejero republicano

La campaña de Donald Trump no "cambiará fundamentalmente" si Joe Biden se retira, aseguró el jueves a la AFP Jason Miller, uno de los asesores más cercanos del candidato republicano, quien participa de la convención del partido en Milwaukee.





P: Hay crecientes rumores de que Joe Biden tirará la toalla, quizás tan pronto como este fin de semana. ¿Cómo puede afectar a su campaña una retirada del candidato demócrata?





R: "No cambiará fundamentalmente", dice el directivo, involucrado en las campañas presidenciales de Trump desde 2016.





"Ya sea Joe Biden, (la vicepresidenta) Kamala Harris u otro demócrata de izquierda radical, todos son responsables de la destrucción de nuestra economía y de la desintegración de nuestras fronteras", añade, pocas horas antes del discurso de Trump en la convención.





P: ¿Todas estas especulaciones sobre el abandono de Joe Biden han motivado algún cambio en el discurso que Donald Trump pronunciará esta noche?





R: El discurso no será "sobre Joe Biden", confiesa Miller, amigo íntimo del magnate republicano. El discurso "trata sobre el presidente Trump y su visión del país", dijo.





P: ¿Qué podemos esperar durante este discurso?





R: "Va a ser súper interesante. El presidente Trump va a presentar su plan para sanar a Estados Unidos, mejorar el costo de vida en el país y hacerlo más seguro para sus ciudadanos", explica.





"También ofrecerá una reflexión muy personal sobre los acontecimientos del sábado", especifica Miller en referencia al intento de asesinato contra Trump durante un mitin en Pensilvania.





cjc/seb/eml/mav/atm









© Agence France-Presse