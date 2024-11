La Casa Blanca avisa que Trump no ha firmado documentos clave para la transición de poder

La Casa Blanca advirtió este jueves que el equipo del presidente electo, Donald Trump, aún no ha firmado unos documentos clave para iniciar formalmente la transición de poder, que permiten, entre otras cosas, verificar los antecedentes penales de las personas seleccionadas para su futura Administración.



En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que el equipo de transición de Trump "aún" no ha cumplido con este requisito, lo que impide iniciar el proceso de transición con la Casa Blanca y la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), entidad encargada de apoyar el funcionamiento básico del gobierno, como la gestión de oficinas.



"Vamos a continuar colaborando con el equipo de transición de Trump para garantizar una transferencia de poder eficiente y efectiva", añadió.



El retraso en la firma de estos documentos dificulta que el Gobierno federal procese la revisión de antecedentes penales de nombramientos en áreas clave, como Exteriores o Seguridad Nacional. Esto podría limitar la cantidad de personal con acceso a información sensible cuando Trump asuma el cargo el 20 de enero de 2025.