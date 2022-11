La casa real británica, sacudida por un caso de racismo "inaceptable"

Aunque la institución ha sido señalada varias veces en los últimos años por cuestiones de diversidad o racismo, este es el primer episodio que sacude a la monarquía desde la llegada al trono en septiembre de Carlos III, de 74 años, tras la muerte de su madre Isabel II.



Y coincidió con el inicio del primer viaje de Guillermo, de 40 años, como príncipe heredero a Estados Unidos, donde vive desde 2020 su hermano menor Enrique y la esposa de este, la exactriz mestiza Meghan Markle, que dejaron el Reino Unido y la familia real británica alegando entre otras cosas ser blanco de comentarios racistas.



"Me decepcionó mucho lo ocurrido a la invitada en el Palacio de Buckingham anoche", dijo a los periodistas un portavoz de Guillermo y su esposa Catalina en Boston, donde el príncipe entregará el viernes sus premios "Earthshot" a proyectos ecológicos innovadores.



"Obviamente, no estuve allí, pero creo que es muy importante para mí señalar que el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad", agregó.



Guillermo había respondido airadamente en 2021 que la suya no es "una familia racista en absoluto" cuando Enrique y Meghan confiaron a la entrevistadora estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey que uno de sus miembros mostró inquietud por el color de piel que tendrían sus hijos.



El miércoles, Ngozi Fulani, directora de la organización Sistah Space de defensa de las víctimas de violencia de género, explicó que una persona del séquito real le había preguntado insistentemente sobre sus orígenes durante una recepción celebrada la víspera por la reina consorte Camila en el palacio de Buckingham.



Fulani expresó en Twitter sus "sentimientos contradictorios" sobre la visita, relantando que a los diez minutos de llegar una dama "le retiró el pelo" para ver la identificación prendida a su pecho, preguntándole de dónde era.



Tras responderle que había nacido y crecido en el Reino Unido, la mujer insistió: "No, pero ¿de dónde procede en África?", "no, pero ¿de dónde es realmente, de dónde procede su pueblo?", "¿cuándo vinieron por primera vez?".



Dama de confianza de Isabel II