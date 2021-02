La Covid larga y la advertencia de la OMS sobre esta inusual enfermedad

Escucha esta nota aquí

Al cumplirse un año de los primeros casos de covid-19, que luego desataron la pandemia que atraviesa el mundo entero con más de dos millones de muertos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el “misterio de la Covid larga”, el flagelo que padecen miles de pacientes que atravesaron la enfermedad y continúan con síntomas por muchos meses.



"No sabemos aún verdaderamente qué es la covid larga", advirtió Janet Díaz, responsable del equipo clínico a cargo de la respuesta al coronavirus de la OMS, quien pidió un esfuerzo unificado a escala mundial para seguir estudiando esta patología



Por el momento, advirtieron desde el organismo, sigue sin saberse a ciencia cierta por qué algunos enfermos de Covid-19 muestran durante meses síntomas como un cansancio extremo, dificultades respiratorias o problemas neurológicos y cardíacos a veces graves.



"Todavía hay mucho para aprender pero confío en la movilización de la comunidad científica", afirmó Díaz.



La OMS planea un seminario virtual para los próximos días en donde se reunirán médicos clínicos, investigadores y expertos para encontrar una definición de la enfermedad, darle un nombre formal y armonizar los métodos para estudiarlo.



"Es una patología que necesita ser descrita mejor, de la cual necesitamos saber cuántas personas están afectadas, de la que hay que entender mejor la causa para que podamos mejorar la prevención, la gestión y las formas de curarlas", subrayó la médica.



Los estudios disponibles muestran que cerca del 10 por ciento de los enfermos presenta síntomas un mes después de haberse contagiado y por el momento no se tiene idea de por cuánto tiempo pueden persistir.



Lo que llama la atención, sostienen desde la OMS, es el perfil de los pacientes que lo sufren, que no coincide con el de las personas más vulnerables. La Covid larga afecta a personas que enfermaron en distintos grados "e incluye además a jóvenes", explicó Díaz.



Para el 9 de febrero la OMS dictará el primer seminario virtual, de una serie de encuentros, dedicado al Covid largo, reuniendo a médicos clínicos, investigadores y expertos para encontrar una definición de la enfermedad, darle una nombre formal y armonizar los métodos para estudiarlo.



