La emergencia en Florida por el huracán Milton se extiende hasta el condado de Miami-Dade

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró este lunes el estado de emergencia ante la llegada de Milton, que sigue fortaleciéndose "explosivamente" con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora (285 kilómetros por hora).



"Estamos trabajando en estrecha colaboración con la comisión, las ciudades y las escuelas para asegurarnos de que estamos preparados para cualquier impacto", dijo Levine Cava en una conferencia de prensa.



Milton, un huracán que se ha fortalecido en tiempo récord, es ya de categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, y se espera que su centro toque tierra probablemente el miércoles cerca de la bahía de Tampa, en el condado de Hillsborough (costa oeste de Florida).



El huracán se desplaza con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora y atravesará casi todo Florida de oeste a este a partir del próximo miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.



Levine Cava añadió que, aunque Miami-Dade no se encuentra en medio de la trayectoria de Milton, "existe la preocupación de que sea una tormenta importante (...) con impactos probables que incluyen lluvia, inundaciones y vientos con fuerza de tormenta tropical".



En Miami Dade se abrirán varios centros de evacuación para personas que residen en casas móviles y que decidan evacuar voluntariamente.



No obstante, la regidora instó a los residentes a mantenerse alerta y advirtió de que las condiciones meteorológicas podrían cambiar a medida que se acerca el poderoso huracán.



Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo esta tarde en una conferencia de prensa que, dado que no se puede anticipar con cuánta fuerza y el punto exacto donde impactará el huracán, es necesario que la mayoría de los floridanos tomen precauciones.



"Hoy tienes tiempo para ejecutar el plan de emergencia. Tienes tiempo para asegurarte de que tú, tu familia y tus mascotas estén a salvo. Así que, por favor, hazlo. Esta no es una tormenta en la que quieras correr riesgos.. tenemos que estar preparados", insistió el gobernador en su mensaje.



Se pronostica que el centro de Milton "se mueva cerca o justo al norte de la península de Yucatán esta noche y el martes", cruce el este del Golfo de México y "se acerque el miércoles a la costa oeste de la península de Florida", indicaron los meteorólogos.



"El potencialmente catastrófico" huracán de categoría 5 Milton experimentará fluctuaciones, pero "seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso hasta que toque tierra en Florida", advirtió el NHC.



Se ha emitido una advertencia de huracán para la costa oeste de Florida desde Bonita Beach hacia el norte hasta la desembocadura del río Suwannee, incluida la bahía de Tampa.



Las autoridades de los condados de Hillsborough, donde se encuentra la bahía de Tampa, Pinellas y Pasco, en la costa oeste de Florida, han emitido este lunes orden de evacuación para diversas zonas, así como para todas las casas móviles, ante la llegada del huracán Milton.



Por el momento, 33 condados se hallan bajo alerta de huracán y una veintena por marejada ciclónica.



Los pronósticos más recientes predicen inundaciones de entre 3 y 4,5 metros sobre el nivel del mar en algunas partes de la región.



No solo Florida se prepara para el impacto de Milton, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, advirtió que las comunidades del sur y las costas de ese estado podrían experimentar fuertes lluvias y condiciones de tormenta tropical por lo que ha llamado a los residentes de esa zona a tener precaución.