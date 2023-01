La empapada California espera un último diluvio

En Santa Cruz, al sur de San Francisco, varias zonas seguían bajo aviso de inundación y la playa de la ciudad seguía el domingo llena de troncos y basura arrastrados por el río San Lorenzo en las dos últimas semanas.



Pero el cielo gris y los chubascos no impidieron que Evan Short y tres amigos jugaran un partido de voley playa entre la suciedad.



"Vi una pequeña tregua en el tiempo y convencí a otros amigos desesperados para que se unieran a nosotros", cuenta a la AFP este analista de datos de 29 años. "La semana que viene debería haber unos días sin lluvia, por fin", dijo.



La sucesión de tormentas desde finales de diciembre podría llegar pronto a su fin.



El NWS prevé para el fin de semana "un período de tiempo más seco sobre California y el suroeste de Estados Unidos".



California podría entonces reparar daños y normalizar la electricidad. Unos 20.000 hogares seguían sin energía el domingo de mañana.



En San Francisco, los últimos tres meses fueron los más lluviosos desde el invierno de 1972-73. Al mismo tiempo, California, cuya agricultura alimenta a América del Norte, se enfrenta a una prolongada sequía que no tiene precedentes.



Sin embargo, las lluvias torrenciales de las últimas semanas no invertirán la tendencia. "No serán suficientes para llenar el lago Mead", dijo el NWS en alusión al gigantesco embalse del río Colorado que abastece de agua a California y cuyo nivel lleva años descendiendo.



Pero los sistemas de control y retención del agua -diques, lagos artificiales, cauces limitados- "se diseñaron hace 40 o 50 años" para "un mundo que ya no existe", remarcó Newsom el sábado.