La familia del periodista de EEUU encarcelado en Rusia lucha por su liberación

La familia del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia bajo acusación de espionaje, prometió este viernes seguir luchando por su liberación, cuando se cumple un año de su arresto.



"Nunca imaginamos que nuestro hijo y hermano se encontraría en esta situación, y mucho menos que pasaría un año entero sin certezas ni un camino claro" a seguir, afirma la familia en una carta dirigida a los lectores del Wall Street Journal, la empresa para la que trabajaba Gershkovich. "Pero a pesar de esta larga batalla, todavía nos mantenemos firmes".



Gershkovich, de 32 años, fue detenido por agentes del servicio de seguridad (FSB) el 29 de marzo de 2023. Le acusan de espionaje, la primera acusación de este tipo contra un periodista occidental desde la era soviética.



El reportero, el Wall Street Journal y la Casa Blanca rechazan las acusaciones de espionaje y aseguran que tan solo es un periodista que hacía su trabajo.



El viernes, el Wall Street Journal publicó un gran espacio en blanco en su portada bajo el titular: "Su historia debería estar aquí".



"El periodismo no es un delito y Evan fue a Rusia a hacer su trabajo como reportero, arriesgando su seguridad para hacer brillar la luz de la verdad sobre la brutal agresión de Rusia contra Ucrania", declaró Biden en un comunicado.



Biden se comprometió a "seguir trabajando cada día para conseguir su liberación".



Estados Unidos acusa a Moscú de arrestar a ciudadanos estadounidenses con falsos pretextos, para utilizarlos como moneda de cambio contra rusos encarcelados en el extranjero.



Los cuatro líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos se unieron el viernes para exigir la liberación de Gershkovich, del exmarine Paul Whelan y de otras personas "detenidas injustamente" en Rusia.



Whelan trabajaba en seguridad para una empresa estadounidense de repuestos para vehículos en Rusia cuando fue detenido en 2018. Cumple una condena de 16 años por espionaje, cargos que tanto él como el gobierno estadounidense niegan.



"El periodismo no es un delito y los reporteros no son moneda de cambio", denunciaron los congresistas en un comunicado conjunto.



El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, también criticó el "desprecio" de Rusia por la "libertad de prensa".



El presidente ruso, Vladimir Putin, dice estar dispuesto a canjear a Gershkovich. Según el Kremlin, las negociaciones siguen entre bastidores.