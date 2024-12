La Fiscalía allana casa del vocero presidencial de Perú por un caso de presunta corrupción

El Ministerio Público de Perú allanó este martes en Lima la casa del vocero presidencial, Freddy Hinojosa, que ha sido incluido en una investigación por supuesta corrupción en el programa social 'Qali Warma', del que fue director hasta 2022, informó la fiscal general, Delia Espinoza.



Hinojosa figura como investigado en uno de los 25 expedientes abiertos sobre denuncias vinculadas a 'Qali Warma', un programa gubernamental denunciado por entregar alimentos en malas condiciones a escolares, indicó Espinoza.



Añadió que es investigado por su condición de entonces jefe del programa 'Qali Warma', pues "con él se generó la incursión de esta empresa Frigoinca, que incrementó sus ventas para el programa y se determinó que no estaban en buenas condiciones".



Espinoza explicó que la fiscal del caso tiene su estrategia y va a continuar con otras diligencias relativas a la investigación.



Personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional participan en la diligencia de allanamiento del domicilio de Hinojosa, en el distrito de Pueblo Libre, desde la madrugada de este martes.



La fiscal general informó que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, también es investigado en este caso, ya que el programa depende de su despacho gubernamental.



Demartini es investigado por "omisión de funciones, por no haber cautelado oportunamente, a través de las adquisiciones", el servicio ofrecido por 'Qali Warma' a los escolares en zonas de extrema pobreza, indicó Espinoza.



El ministro ha sido parte del personal vinculado a las adquisiciones de alimentos de 'Qali Warma', dado que antes de ocupar el cargo en el gabinete fue director de otros programas sociales vinculados, añadió la fiscal general.



El Congreso rechazó la censura de Demartini, en una votación realizada en la madrugada del sábado pasado, tras la moción presentada por grupos de izquierda debido a las denuncias en el programa de alimentación escolar.



A raíz del escándalo de la comida en mal estado o no apta para el consumo humano entregada por 'Qali Warma', se han abierto varias investigaciones contra los directivos del programa social y las empresas proveedoras, y el Ejecutivo anunció la reestructuración del mismo con el cambio de nombre a 'Wasi Mikuna' desde abril próximo.