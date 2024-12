La Fiscalía de Perú abre investigación a Boluarte por abandono de cargo al ocultar cirugía

"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha iniciado investigación preliminar contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo", anunció el Ministerio Público en la red social X.



Agregó que los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, "como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida".



Este martes, el ex primer ministro Alberto Otárola, que ocupaba el cargo en ese lapso de tiempo, declaró en una comisión del Congreso que la presidenta se sometió a una operación cirugía en la nariz, pero consideró que no hubo vacío de poder.



"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", declaró.



Explicó que la mandataria se realizó la intervención por un "problema respiratorio", y que, tras el proceso postoperatorio, Boluarte se mantuvo en contacto permanente con él.



"No se produjo, desde mi punto de vista, ningún vacío de poder, sabíamos que se iba a hacer una intervención quirúrgica. Siempre manteníamos comunicación telefónica con la presidenta, Dina Boluarte", sostuvo el ex primer ministro, quien ocupó este cargo desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2024.



Del mismo modo, este miércoles el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que la mandataria abandonara su puesto y aseguró que "siempre se ha mantenido al frente del Poder Ejecutivo".



Boluarte no tiene vicepresidentes porque ejercía ese cargo cuando Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, el 7 de diciembre de 2022, tras intentar dar un golpe de Estado, lo que llevó a que asumiera la jefatura del Estado por sucesión constitucional.



La Fiscalía ya ha abierto varias investigaciones a Boluarte por varios casos como las muertes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, y también por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el denominado como 'Rolexgate', tras haber lucido relojes y joyas de lujo sin haberlas declarado.



Además, el Ministerio Público investiga un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando aún era ministra, el supuesto uso de su vehículo oficial en la fuga de su exlíder, el político Vladimir Cerrón, y también el haber desactivado un equipo policial especial anticorrupción que investigaba a su hermano.