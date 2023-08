La foto policial de Trump se suma a las icónicas de otros famosos

Con su mirada desafiante, la foto policial de Donald Trump es un verdadero clásico del género y la imagen del expresidente se suma a la de otras celebridades fichadas por las autoridades estadounidenses.



Trump había evitado la indignidad de una ficha policial durante sus tres arrestos anteriores este año, pero los funcionarios del condado de Fulton, Georgia, siguieron el procedimiento que aplican con cualquier persona.



Trump recibió la orden de entregarse a las autoridades de ese estado, donde enfrenta cargos por asociación ilícita vinculados a sus esfuerzos por alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.



Una foto policial suele seguir a los famosos durante toda su vida y más allá.



He aquí algunos ejemplos:



- O. J. Simpson -

Poco casos se robaron la imaginación del público como el de la persecución, captura y enjuiciamiento del astro del fútbol estadounidense O. J. Simpson por el asesinato de su exesposa y una amiga de ella.



La media sonrisa de Simpson, captada cuando la policía de Los Ángeles lo detuvo en 1994, fue portada de la revista Time una semana después y ahora adorna desde camisetas hasta guitarras eléctricas.



- Hugh Grant -

La pregunta "¿qué demonios me ha poseído?" parece elocuente en los hombros encorvados y la mirada del actor Hugh Grant, cuando en 1995 la policía de Los Ángeles lo detuvo por su encuentro con una trabajadora sexual en la avenida Sunset Strip.



Grant estaba entonces camino al estrellato y salía con la actriz Liz Hurley.



-Tiger Woods -

Con la cara hinchada, ojeras y una barba de varios días, la leyenda del golf Tiger Woods no tenía buen aspecto cuando fue detenido en California en 2017 por conducir bajo los efectos de alguna sustancia.



Ex número uno del mundo -y para muchos el mejor golfista de la historia-, dice que su apariencia era consecuencia de potentes analgésicos que le habían recetado.



- Nick Nolte -

Cuando el actor Nick Nolte fue fichado por conducción temeraria en Malibú en 2002, parecía que había estado durmiendo a la intemperie.



El pelo grasiento, la mirada ausente y el aire de dejadez general distaban mucho de lo que había sido 10 años antes: el "Hombre más sexy" de la revista People.



- James Brown -

El cantante de soul James Brown parecía un salvaje cuando fue detenido en Carolina del Sur en 2004 como sospechoso de violencia doméstica.



Se lo vio un poco mejor en la foto actualizada que el sheriff del condado de Aiken hizo pública al día siguiente, quizá después de que alguien le hubiera prestado un peine.



- Paris Hilton -

La heredera y estrella de la telerrealidad tiene una mirada cómplice en la foto divulgada por la policía de Las Vegas, que la detuvo en 2010 por posesión de cocaína.



La ultramillonaria parece no inmutarse por el lío en que se había metido y que le costó un año de libertad condicional y prestar servicios comunitarios.



- Jane Fonda -

La actriz y activista Jane Fonda fue detenida en 1970 en una protesta contra la guerra de Vietnam. Los cargos en su contra -agresión contra un agente- fueron retirados, pero la foto policial que la muestra con el puño en alto y mirada desafiante, aparece en camisetas y tazas de café que vende en su sitio web.