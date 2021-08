La Habana vacuna a gran parte de su población, en momento crítico por covid-19

Escucha esta nota aquí

Más de 1,3 millones de personas fueron inmunizadas en La Habana contra el Covid-19, la mayor parte de la población "vacunable", informaron el lunes autoridades sanitarias, cuando Cuba vive el peor momento de la epidemia del coronavirus.



La inmunización de los mayores de 19 años en la capital cubana, de 2,1 millones de habitantes, inició en mayo pasado con la vacuna cubana Abdala y el candidato vacunal Soberana 2, también desarrollado en la isla.



"En lo fundamental todas las personas vacunables en La Habana ya fueron vacunadas, más de 1.300.000 personas", dijo en declaraciones por la televisión estatal María Elena Soto, jefa de atención primaria de salud del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



La vacunación continúa en grupos de riesgo como las embarazadas, personas con enfermedades crónicas y convalecientes de Covid-19, agregó la funcionaria.



Pese al avance, La Habana sigue presentando el índice más alto de coronavirus en el país con 1.850 contagios de los 9.279 que se registraron en 24 horas a nivel nacional.



Los contagios y fallecimientos, que no han dejado de aumentar en la isla, de 11,2 millones de habitantes, suman 403.622 casos y 2.913 decesos.



Un policlínico de la Habana Vieja recibía este lunes a personas que se retrasaron y que por alguna razón no pudieron completar antes su esquema de inmunización con Abdala.



"Me imagino que queda muy poca gente ya por vacunarse, porque de verdad que ha sido un buen servicio, una buena organización", declaró a la AFP Yosmel López, de 33 años y trabajador del gobierno municipal.



De acuerdo con el Minsap, hasta el 31 de julio 2.655.387 personas han recibido las tres dosis que se requieren en Cuba para la inmunización, mientras que se han aplicado casi 10.000.000 de dosis.



Las autoridades dijeron en mayo que tenían previsto vacunar al 70% de la población para finales de agosto.



Abdala, la primera vacuna contra el Covid-19 de América Latina, fue concebida y desarrollada por los científicos cubanos que tienen otros cuatro candidatos vacunales, entre ellos Soberana 2.



Se espera que Soberana 2 reciba en los próximos días de la autoridad regulatoria sanitaria la autorización de emergencia como vacuna.



