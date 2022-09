La Iglesia debe tener "tolerancia cero" con las agresiones sexuales, insiste el papa

La Iglesia Católica debe tratar los casos de agresiones sexuales con una política de "tolerancia cero", reafirmó el papa Francisco, que tildó los abusos sexuales de "monstruosidad" durante una entrevista ofrecida a un canal de televisión portugués.



"Una cosa muy clara es tolerancia cero. Cero. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador. No puede porque es un enfermo o un criminal", declaró el papa durante la entrevista con la cadena TVI/CNN Portugal, cuyos extractos fueron publicados en la página web del canal.



"Es una monstruosidad", añadió el pontífice.



La entrevista será difundida en dos partes, este domingo y el lunes por la noche.



En Portugal, a principios de años empezó a trabajar una comisión independiente para investigar los supuestos casos de agresiones sexuales ocurridos dentro de la Iglesia Católica.



La comisión, creada a iniciativa de la Iglesia, ya ha recabado unos 400 testimonios, 17 de los cuales fueron comunicados a la justicia, indicó recientemente Pedro Stretch, psiquiatra infantil que dirige ese grupo de trabajo, que prevé publicar sus conclusiones a fines de año.



"No niego abusos. Aunque fuera uno solo, es monstruoso", admitió el papa durante la entrevista.



Francisco dijo además que prevé visitar Portugal durante las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), una cita mundial de jóvenes católicos que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto de 2023.



"Yo pienso ir. El papa va a ir", afirmó.



Las JMJ debían celebrarse en principio en agosto, pero fueron postergadas a causa de la pandemia de Covid-19.