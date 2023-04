La importancia del diagnóstico del mal de Párkinson para retrasar los síntomas

El párkinson provoca síntomas motores y no motores, y los síntomas motores más frecuentes –y más conocidos– son el temblor y la lentitud de movimientos , pero con la progresión de la enfermedad aparecen también otros problemas como las fluctuaciones motoras que experimentan más del 80% de los pacientes al cabo de entre cinco y 10 años desde el diagnóstico.

Por otra parte, “la exposición a pesticidas, a disolventes industriales, a la contaminación del aire, o a infecciones por helicobacter pylori o hepatitis C, también se han asociado, entre otros factores, a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por lo que es necesario debatir programas de salud pública que eviten la exposición de la población a estos”.

Los especialistas insisten en que no siempre comienza con síntomas motores, sino que hasta un 40% de los pacientes experimentan primero depresión , lo que puede confundir o retrasar el diagnóstico. Otros síntomas no motores habituales son la ansiedad, las alteraciones cognitivas y del sueño, el dolor, el estreñimiento, y problemas de deglución o en la función genitourinaria.

“Tendemos a asociar la enfermedad de Parkinson únicamente a la sintomatología motora, cuando en realidad es una enfermedad que se puede manifestar de muchísimas otras formas. Y, de hecho, los síntomas no motores pueden llegar a ser, en muchas ocasiones, muy incapacitantes. Además, cuando los primeros síntomas de la enfermedad no son los motores o no son tan evidentes puede ser complicado identificarla de forma temprana e incluso difícil de diferenciar de otros síndromes parkinsonianos. Actualmente tenemos en España un retraso diagnóstico de entre uno y tres años y esto hace que aproximadamente un tercio de los nuevos casos estén aún sin diagnosticar”, señala el Dr. Álvaro Sánchez Ferro.