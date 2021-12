La justicia rusa multa a Google con 98 millones de dólares por contenidos prohibidos

Escucha esta nota aquí

Un tribunal ruso impuso este viernes una multa récord de 7.200 millones de rublos (unos 98 millones de dólares) a Google por no haber eliminado contenidos "prohibidos", una nueva sanción en Rusia contra los gigantes del sector digital.



En un comunicado en su cuenta Telegram, el servicio de prensa de los tribunales de Moscú precisó que Google fue hallado culpable de "reincidencia", ya que el gigante estadounidense no eliminó de sus plataformas contenidos juzgados ilegales en Rusia.



El tribunal no detalló de qué contenidos se trataba.



"Vamos a estudiar los documentos del tribunal para decidir las medidas a adoptar", afirmó a la AFP el servicio de prensa de Google, sin añadir nada más.



Rusia sanciona habitualmente a grandes empresas digitales acusadas de no borrar contenidos que hacen apología de las drogas, el suicidio y relacionadas con la oposición política.



Sin embargo, la multa que se impuso hoy contra Google es tan alta que no tiene precendentes.



Esta sanción económica podría estar acompañada durante el día por otra contra Meta (la matriz de Facebook), que será juzgado por el mismo tribunal de Moscú.



En octubre, el regulador de las telecomunicaciones rusas, Roskomnadzor, amenazó a Meta con sancionarle con una multa de "entre el 5 y el 10% de su volumen de negocios" anual de las filiales en Rusia, lo que equivale a cientos de millones de dólares.