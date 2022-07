La mujer de la casa abandonada, una historia real que causa furor en Brasil

Bonetti proviene de una familia noble de São Paulo que ha sido influyente desde el siglo pasado. Luego de pasar sus primeros años en Brasil, ella se casó con Renê Bonetti, con quien se mudó a Maryland, Estados Unidos, en 1979 debido a trabajos empresariales de su esposo. Pero, la pareja no viajó sola, junto a ellos voló Hilda dos Santos, una señora que les ayudaba con las labores del hogar. Lo que para algunos sería el cumplimiento del ‘sueño americano’, para ella fue el comienzo de una pesadilla.

Sus empleadores empezaron a abusar laboralmente de ella. Según el pódcast, “Hilda fue tratada como una esclava”: no tenía derecho a salario ni asistencia médica, dormía en el sótano de la casa, no podía comer porque le cerraban la alacena bajo llave, era golpeada con zapatos y hasta quemada con agua caliente por parte de los Bonetti.



Aunque desde el 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln había decretado el fin de la esclavitud en todo el país, este no era impedimento para los malos tratos que le eran proporcionados a su empleada doméstica.