La OEA abre su Asamblea General en Lima en tiempos difíciles

La lucha contra la discriminación, Nicaragua, la migración venezolana y la guerra en Ucrania prometen acaparar los debates de la Asamblea General de la OEA, el principal foro político en las Américas, que empieza este miércoles en Lima.



"El tema de la Asamblea es importantísimo: contra la desigualdad, contra todo tipo de discriminación", dijo el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien abrirá la cita en la tarde junto al presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo.



Al cónclave de tres días de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se efectuará en el Centro de Convenciones de Lima, se sumará el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken.



La Asamblea tiene lugar en "un momento difícil en términos de la acumulación de problemas" y de desconfianza de países latinoamericanos hacia Estados Unidos, según Manuel Orozco, del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington.



"Blinken sabe que los países de la región se han distanciado de Estados Unidos, en parte porque este país tampoco ha sido proactivo en la región en los últimos años", dijo Orozco a la AFP.



Para Blinken "el objetivo es reconstruir confianza con acercamiento a varios países, como Colombia, Perú, Chile [que visita este miércoles], y tratar de identificar muestras de confianza trabajando en tareas comunes", añadió.



- "No confío en la OEA" -

Los cancilleres americanos debatirán en Lima diversos proyectos de resolución y declaración, principalmente sobre Nicaragua y la situación de seguridad en Haití.



También discutirán sobre la migración venezolana y la invasión rusa a Ucrania, conflicto que causa dolores de cabeza en Washington y amenaza la seguridad alimentaria en América Latina.



Perú puso en la agenda la lucha contra la discriminación, lo que agitó las aguas en Lima.



El legislador ultraconservador peruano Alejandro Muñante convocó a una protesta en la plaza Manco Cápac de Lima este jueves para rechazar la "agenda progresista de la OEA".



Además, un camión con el cartel "OEA: a la mujer la define la biología, no la ideología", fue estacionado frente al edificio del Congreso peruano el lunes, en rechazo a que la asamblea aborde los derechos de las minorías sexuales.



Muñante integra el partido ultraconservador Renovación Popular liderado por el virtual nuevo alcalde de Lima, el empresario Rafael López Aliaga, quien declaró el martes: "No confío en los funcionarios de la OEA".



López Aliaga, quien encabeza el escrutinio en Lima de los comicios municipales del domingo, no perdona que los observadores de la OEA desestimaran alegaciones de "fraude" en el balotaje presidencial de 2021, ganado por Castillo.



Hasta hace unos años, los que protestaban contra la OEA eran movimientos de izquierda, que la acusaban de ser instrumento de Estados Unidos, país que aporta más del 50% de su presupuesto anual.



- "Necesitamos ayuda" -

Por propuesta de Perú, la 52ª Asamblea General también abordará la seguridad alimentaria, amenazada por la invasión rusa a Ucrania.



La OEA pidió en marzo el fin de posibles "crímenes de guerra" en Ucrania y en abril suspendió a Rusia como observador permanente.



Al margen de la OEA, Blinken codirigirá una reunión sobre migración, un gran problema para Estados Unidos en la frontera con México.



La migración preocupa también a Panamá, por lo que su canciller, Erika Mouynes, planea hablar en Lima con sus pares de Costa Rica y Colombia.



"Nuevamente tenemos un incremento migratorio y Panamá no puede asumir esta responsabilidad sola. Necesitamos ayuda y vamos a demandarla", expresó la ministra.



- Nicaragua -

La situación en Nicaragua es otro reto complicado para la OEA, debido al aislamiento del régimen de Daniel Ortega, cuestionado por su cuarto mandato consecutivo obtenido en 2021, con sus rivales presos o en el exilio.



En noviembre de 2021 Managua anunció su retiro de la OEA y cinco meses después cerró la oficina del organismo en Managua. Hace unos días profundizó su aislamiento al expulsar a la embajadora de la Unión Europa, romper lazos diplomáticos con Holanda y rechazar la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos. Tanto la UE como Washington han impuesto sanciones contra el gobierno de Ortega.



La Asamblea debe examinar también una declaración sobre los derechos humanos en Venezuela, adelantó el encargado de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols.



Otro tema que puede sobrevolar la Asamblea es el proceso de elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abierto la semana pasada tras la destitución del estadounidense Mauricio Claver-Carone por cuestionamientos éticos.



Su designación en 2020, por impulso del entonces presidente estadounidense Donald Trump, rompió la tradición de que el BID esté dirigido por un latinoamericano.