La OEA aprueba resolución de rechazo de las elecciones parlamentarias de Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución en la que se rechazan las elecciones parlamentarias realizadas el fin de semana en Venezuela, unos comicios que, según los países que apoyaron la medida, consolidan al país como "una dictadura".



El proyecto de resolución obtuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobado. Bolivia y México votaron en contra y hubo cinco abstenciones y 6 países ausentes.



La iniciativa, presentada por Brasil, expresa un "rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".



Boicoteadas por la oposición y muy criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, las elecciones las ganaron la alianza de partidos que apoyan a Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos.



La oposición -que hasta ahora contaba con mayoría en la Asamblea Nacional- llamó a la abstención y sólo hubo una participación de 30% del electorado.



La resolución condena la estrategia "consistente y deliberada" de Maduro de "socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas".



Los países señalaron que esta estrategia "consolida a Venezuela como una dictadura".



Las elecciones no fueron "libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional", en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una "falta de independencia de la autoridad electoral", se afirma en la resolución.



En respuesta a estas elecciones, Juan Guaidó, el jefe del Parlamento que estará en funciones hasta enero de 2021, impulsa un plebiscito online en rechazo de los comicios del domingo.



Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, que consideran que Maduro fue reelegido para un segundo mandato de forma irregular.



El gobierno de Maduro se retiró en abril de 2019 de la OEA y el asiento del país en la organización lo ocupa Gustavo Tarre, nombrado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.