La ola de calor y la sequía generan un "otoño falso" en el Reino Unido

Un verano con temperaturas abrasadoras y sequía en el Reino Unido no sólo han resecado la tierra, los ríos, lagos y las reservas, pero también han inducido a los árboles a perder sus hojas de forma prematura, generando un "otoño falso".



En lugar de las postales de verdor, jardines, parques y bosques asociados al Reino Unido, ahora la vegetación es un mar de colores naranja, amarillos, rojos y marrones dejando un manto de hojas en el suelo.



La caída prematura de las hojas --que se conoce como un "otoño falso"-- es un indicio de estrés para los árboles, que responden botando sus follajes para conservar la humedad.



Pero, los expertos indican que si bien los árboles con raíces profundas pueden soportar condiciones secas, los más nuevos y menos enraizados pueden estar en riesgo.



"Los árboles utilizan las hormonas que usan en otoño para retraerse y asegurar su supervivencia", explica Rosie Walker la asociación por la conservación Rosie Walker, Woodland Trust.



"Van a seguir haciendo esto por unos años, pero esto va a empezar a impactar a nuestros árboles, si no tenemos más cuidado", indicó a la radio de BBC.



En julio las temperaturas subieron por primera vez por encima de los 40 Cº y fue el mes más seco desde que hay registros en muchas partes del sur y del este de Inglaterra.



Esta ola de calor, atribuida al cambio climático y a varios meses de lluvias excepcionalmente escasas, impulsaron a las autoridades a prohibir el uso de mangueras de riego para ahorrar agua en algunas regiones.



Este fenómeno implica que muchos frutos maduran antes de tiempo, como las moras salvajes, que habitualmente se consumen en otoño y ahora estuvieron listas a finales de junio, según Woodland Trust.



Otras bayas y nueces también maduraron prematuramente, lo que implica un riesgo de que se agoten temprano y dejen a algunos animales con comida insuficiente en el otoño.



Steve Hussey, representante de la organización Devon Wildlife Trust, en sudoeste de Inglaterra explica que "para la fauna el tiempo de la naturaleza lo es todo".



"La crisis climática está trayendo consigo patrones estacionales para los cuales nuestra vida salvaje no está adaptada", señala.



Para Hussey el largo verano "y el falso otoño van a tener repercusiones en numerosas especies hasta los meses de otoño y también después".