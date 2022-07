La OMS activa su máximo nivel de alerta por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países, anunció su director general.



"He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.



Tedros explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia, la decisión corresponde al director general.



"Es un llamado a la acción, pero no es el primero", dijo Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS, quien espera que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad.



Advertencia contra la discriminación