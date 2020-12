La OMS Europa analiza la nueva cepa de covid-19 descubierta en Reino Unido

Escucha esta nota aquí





Expertos de la OMS se reúnen este miércoles para discutir la estrategia ante la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido, que con la reapertura del puerto de Dover comienza a salir del aislamiento.

En tanto, en Estados Unidos el presidente Donald Trump rechazó el plan de alivio económico por 900.000 millones de dólares aprobado por el Congreso para atender la crisis desatada por la pandemia, y México informó que comenzará el jueves su campaña de vacunación.

Francia y Bélgica anunciaron el martes por la noche una próxima flexibilización de ciertas restricciones decretadas a raíz del anuncio, el domingo, de una nueva cepa de covid-19 en Reino Unido, cuya transmisión sería entre un 40% y un 70% más alta que la actual, aunque no más grave, según las autoridades sanitarias.

Tras la luz verde de París el martes por la noche para reabrir el tráfico marítimo con Reino Unido, previa presentación de una PCR negativa de covid, en la madrugada del miércoles empezaron a llegar los primeros vehículos al puerto de Calais, (norte de Francia) procedentes de Dover, sureste de Inglaterra. Bélgica ha adoptado medidas similares.

La Comisión Europea recomendó este martes a los países del bloque que facilitaran la reanudación del tráfico con el Reino Unido. Los embajadores de los 27 Estados miembros de la UE discutieron la propuesta de la Comisión el martes por la noche y solo algunos anunciaron ya medidas.

"No va a suceder de la noche a la mañana", dijo uno de los participantes en la reunión a la AFP. "Algunos estados han anunciado medidas inmediatas, de acuerdo con esta recomendación, pero otros esperarán".

Alemania, que al igual que docenas de otros países ha cortado las conexiones con el Reino Unido, prefiere esperar, igual que España que solo permite la repatriación de sus nacionales.

- Viajeros abandonados -

La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá el miércoles por la mañana para discutir estrategias para tratar la variante del coronavirus.

"Esta será una reunión a puerta cerrada de expertos (...) y una oportunidad para que las autoridades sanitarias británicas hagan un balance de la situación y respondan a las preguntas relacionadas", dijo una portavoz a la AFP.

Desde el domingo, la interrupción del tráfico ha provocado un caos en el transporte de mercancías unos días antes de Navidad, bloqueando a miles de camiones en el sur de Inglaterra.

Muchos viajeros se vieron abandonados a su suerte después de que numerosos países decidieran suspender sus conexiones aéreas, y algunos temían no poder ver a su familia esta Navidad.

"Pensé que sería un descanso bien merecido y también sentía un poco de nostalgia", dice Alison, una joven británica que trabaja como niñera en Roma, que admite que derramó alguna lágrima cuando se canceló su vuelo de vuelta a casa por Navidad.

- Vacunación el domingo -

La campaña de vacunación en la UE comenzará el domingo.

El laboratorio alemán BioNTech, creador junto al gigante estadounidense Pfizer de la primera vacuna contra el covid-19 aprobada internacionalmente, aseguró que podría suministrar, llegado el caso, "en seis semanas" una vacuna adaptada a la nueva cepa del virus de Reino Unido.

Con todo, la OMS intentó transmitir un mensaje tranquilizador el lunes, señalando que la nueva cepa "no está fuera de control", como lo había afirmado el ministro de Salud británico, Matt Hancock.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), que el lunes dio su autorización a la vacuna Pfizer/BioNTech, dijo no estar "muy preocupada" y reiteró que no existe "ninguna prueba" que indique que el tratamiento no protege contra esta mutación del virus.

- Trump rechaza plan de apoyo económico -

En Estados Unidos, el país más afectado del mundo tanto en términos de muertes como de infecciones, este martes Trump rechazó la ley de alivio económico aprobada tras meses de arduas negociaciones por el Congreso para atender la crisis desatada por la pandemia y exigió una serie de "enmiendas".

"Realmente es una desgracia", indicó Trump, criticando que se ayude a familias en las que hay indocumentados, que se incluyan partidas para otros temas y pidiendo que se incremente la ayuda para las personas más necesitadas estipulada en 600 dólares.

En todo el mundo, la pandemia ha provocado más de 1,7 millones de muertos y 77,5 millones de contagios, según un recuento de la AFP este martes a partir de fuentes oficiales.

En América Latina y el Caribe, más de 486.000 personas han muerto por el coronavirus, y más de 14,7 millones se han contagiado.

En la región, México anunció que comenzará a vacunar este jueves después de que llegue el miércoles al país el primer lote de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

La campaña comenzará en medio de un pico de casos, pues el martes México anotó un nuevo récord de contagios diarios, con 12.511 infectados. De 128 millones de habitantes, suma 1.338.426 contagios y 119.495 muertos.

También este martes, Perú superó el umbral del millón de casos confirmados de covid-19. El país, que endureció las restricciones vigentes para atajar un alza en los contagios durante las fiestas navideñas, también registra más de 37.000 fallecimientos.

El estado de Sao Paulo, con el mayor número de muertos de nuevo coronavirus en Brasil, también endureció las restricciones para Navidad y Año Nuevo ante el repunte de la pandemia.

