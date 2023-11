La OMS pide a China información sobre repunte de enfermedades respiratorias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido información adicional a China sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país, una solicitud que Pekín no comentó de momento públicamente.



El norte de China ha detectado un incremento de "las enfermedades de tipo influenza" desde mediados de octubre en comparación con los datos de los tres años anteriores, dijo la OMS el miércoles.



"La OMS dirigió una petición oficial a China para obtener información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños", señaló en un comunicado publicado en la red X. La OMS no indicó cuál fue la respuesta de China a sus pedidos.



Por otro lado, la Comisión Nacional de Salud tampoco respondió al pedido de información de AFP este jueves, y la portavoz de la cancillería, Mao Ning, remitió a los periodistas a "las autoridades competentes chinas".



La Comisión Nacional de Salud dijo a la prensa la semana pasada que el repunte de las enfermedades respiratorias obedecía al levantamiento de las restricciones anticovid y a la circulación de otros patógenos conocidos.



La capital china, en el norte del país, atraviesa una ola de frío, con temperaturas que se prevén muy por debajo de los cero grados el viernes, según los medios estatales.



Las temperaturas se hundieron cuando Pekín "entró en la temporada de alta incidencia de enfermedades respiratorias infecciosas", dijo el vicedirector y experto epidemiológico del centro de prevención de enfermedades de Pekín, Wang Quanyi, a medios estatales.



Pekín "muestra actualmente una tendencia de múltiples patógenos que coexisten", afirmó.



"Es invierno"

En el Hospital Infantil del Instituto Capital de Pediatría de Pekín, periodistas de la AFP vieron numerosos padres con sus hijos en la sala de espera.



Una madre de apellido Zhang acompañaba a su hijo de nueve años que, según ella, tenía neumonía. "Recientemente enfermaron muchos niños", aseguró.



Coincidía con ella Li Meiling, de 42 años, cuya hija de ocho años padecía neumonía por microplasma, un patógeno que provoca dolor de garganta, fatiga y fiebre.



Pero la madre no estaba "particularmente preocupada" por el aviso de la OMS. "Es invierno; es normal que haya más casos de enfermedades respiratorias", aseguró.



El 21 de noviembre, los medios y el sistema público de vigilancia de enfermedades ProMED informaron de brotes de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China.