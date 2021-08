La OMS se enfoca en la nueva variante Lambda, la cepa que crece y resiste las vacunas

Escucha esta nota aquí

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en junio que se había identificado una nueva variante de la Covid-19, denominada Lambda, que aún no podía ser considerada de preocupación, un dato encendió las alertas: hace dos meses estaba presente en 29 países y ahora ya fue ubicada en más de 40 naciones de todo el mundo.

La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, aclaró que esta cepa no ha mostrado ser especialmente transmisible y que, entre los lugares en los que se ha detectado, no es la mayoritaria, por lo que de momento no sería elevada a la categoría de "cepa de preocupación" y se mantiene como "de interés", es decir aquellas variantes que luego de ser identificadas son monitoreadas día a día con lupa.

Detectada por primera vez en Perú, el linaje de esta reciente cepa fue clasificado como una variante de interés mundial el 15 de junio pasado debido a una "elevada prevalencia" en el Sur del continente americano. Lambda tiene una amplia presencia en Perú, donde el 81% de los casos de Covid-19 desde abril de 2021 fueron asociados a esta variante, informaron las autoridades.

En Chile se detectó en 32% de todas las secuencias presentadas en los últimos 60 días, y sólo fue superada por la variante Gamma, que fue identificada por primera vez en Brasil. Otros países, como Argentina y Ecuador, también han reportado una elevada prevalencia de la nueva variante.

"No parece despegar cuando se reporta en un país, incluso en Perú, donde se detectó por primera vez", ha señalado Von Kerkhove. Hasta la fecha, la OMS ha etiquetado cuatro variantes como "de preocupación" (Alfa, Beta, Delta y Gamma), y hace seguimiento continuo de otras cuatro cepas que considera "de interés", incluida Lambda.

La OMS informó que el linaje Lambda presenta mutaciones que podrían incrementar la transmisión o reforzar la resistencia del virus a los anticuerpos. "Pueden causar varios conglomerados de Covid-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo", señala la organización. En España, por ejemplo, ya se detectaron 105 casos de la Lambda.

Sin embargo, hay una línea de tiempo preocupante: el ejemplo más reciente es la variante Delta, que fue identificada por primera vez en India y fue etiquetada como variante de interés hasta el 11 de mayo de 2021. Desde ese día, cuando se confirmó su rápida propagación por todo el mundo, la OMS la clasificó como variante de preocupación.

Pero hay un dato que alarma a la comunidad científica con respecto a la variante Lambda. Según informa 20minutos.es, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tokio y publicado el pasado miércoles en "bioRxiv", que aún está pendiente de revisión, muestra que la Lambda ofrece resistencia a las vacunas y que es "altamente infecciosa".

En los experimentos llevados a cabo en laboratorio, los investigadores japoneses descubrieron que tres mutaciones "confieren resistencia a la inmunidad antiviral", es decir, que ayudan al virus a resistir la neutralización por los anticuerpos inducidos por la vacuna, mientras que otras dos mutaciones ayudan a que sea altamente infecciosa.

La última actualización de la OMS sobre variantes del covid-19, las cepas que actualmente están clasificadas como "de preocupación" son Alpha (B.1.1.7, surgida en Reino Unido), Beta (B.1.351, emergente en Sudáfrica), Gamma (P.1, original de Brasil) y Delta (B.1.617.2, anteriormente conocida como variante India).

En tanto que las variantes de interés son, además de la Lambda, la Epsilon (surgida en marzo de 2020 en Estados Unidos), la Zeta o brasileña, la Theta o filipina y la Kappa (también surgida en la India).





