"La patria no se vende": opositores a Milei libran su primera pulseada contra el gobierno

Los sindicatos de Argentina hicieron este miércoles una primera demostración de fuerza contra el ajuste económico y las reformas que impulsa el gobierno del ultraliberal Javier Milei, con una huelga general y protestas que congregaron a decenas de miles de personas en todo el país bajo el lema "La patria no se vende".



Sindicatos de aceiteros, periodistas, trabajadores de la cultura, de hospitales, de la ciencia; así como miembros de organizaciones barriales, de derechos humanos y de otros sectores participaron de la manifestación en Buenos Aires portando carteles como "No a la motosierra", "No al apagón cultural" y "Ciencia o terraplanismo".



"Vine solo para solidarizarme con los trabajadores y por los jubilados porque nos quieren avasallar nuestros derechos, tenemos que frenarlos", dijo a la AFP Andrés Divisio, un jubilado de 71 años que caminaba con una pancarta que decía "Milei estafador".



La protesta fue convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, en rechazo a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios.



Al menos 80.000 personas se manifestaron en Buenos Aires, según datos de la policía, aunque las autoridades discrepan. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en la red X que la marcha reunió a 40.000 personas y la consideró "un fracaso total", mientras el vocero de la CGT, Jorge Sola, informó a la AFP que participaron 500.000 personas en la capital y 1,5 millones en todo el país.



En el acto central de la protesta frente al Congreso nacional, el sindicalista Pablo Moyano lanzó una dura advertencia contra el ministro de Economía, Luis Caputo: "Si sigue con estas medidas, los trabajadores lo van a llevar en andas al ministro, pero para tirarlo al Riachuelo", refiriéndose al río que marca el límite sur de Buenos Aires.



Moyano hacía así alusión a un comentario de Milei, quien lleva sólo 45 días en el gobierno y había dicho que, si la inflación en enero resultaba menor al 30%, había que "sacar a pasear en andas" a Caputo. Este, de su lado, escribió en la red social X que esperaba que "la justicia tome cartas en el asunto" por el comentario del sindicalista.



