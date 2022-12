La presencia de la educación privada es elevada en América Latina

En todo el mundo 350 millones de estudiantes asisten a escuelas no estatales , y en América Latina y el Caribe llegan a ser 30 por ciento de los alumnos de enseñanza primaria y secundaria, mostró un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Esa situación impacta los presupuestos familiares, en particular en los países de renta baja y media-baja, donde las familias asumen en promedio 39% de los gastos en educación, frente a 16% en las naciones de renta alta.

La Unesco destacó que, pese a la alta participación de las escuelas no estatales, en la región no existe una regulación eficaz de la educación privada, lo que conlleva un alto riesgo de desigualdad y segregación.