La presidenta de México avisa que "revisará" las corridas de toros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avisó este miércoles que "revisará" la realización de las corridas de toros en el país, al declararse "protectora de los animales".



“Hay quien defiende las corridas de toros porque es una práctica de hace muchos años y particularmente son los pueblos, no solamente son las grandes sociedades taurinas, sino en los pueblos, pero yo creo que estamos también en un momento de revisar todo ello", manifestó la gobernante en su conferencia matutina.



Ante las preguntas de una periodista sobre su opinión acerca de las peleas de gallos y las corridas de toros, la gobernante mexicana adelantó que está por aprobarse la reforma que presentó en febrero el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para prohibir el maltrato animal en la Constitución.



“Siempre hay dos puntos de vista, pero yo soy protectora de los animales, como les llaman, seres sintientes, ahora viene la reforma constitucional que presentó en su momento el presidente López Obrador para la protección de los animales y ahí tienen que venir las leyes secundarias", señaló.



La presidenta, quien asumió el 1 de octubre, argumentó que en otros países hay corridas de toros donde "no matan al animal" y hay otros que las han prohibido, como hizo Colombia en julio pasado.



“Entonces también es cuestión de sentarse a platicar (conversar) con la ciudadanía, con las sociedades protectoras de animales y también con quienes se dedican a estas prácticas, y buscar esquemas que den salida, pero yo soy protectora de los animales", remarcó.



Las corridas de toros han causado polémica en años recientes en México, donde estuvieron prohibidas por una orden judicial en la Plaza México, el mayor recinto taurino del mundo, desde junio de 2022 hasta diciembre de 2023, tras un fallo de la Suprema Corte.



Agrupaciones animalistas han insistido al Congreso de Ciudad de México, con mayoría del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una iniciativa para prohibir estos eventos, que los aficionados defienden como parte de las "tradiciones".



“Y en todo caso también, si hay personas que viven de estas prácticas, buscar una orientación distinta para que la gente no se quede sin empleo, pero me parece que es tiempo de proteger a los animales y de revisar estas prácticas", opinó Sheinbaum. EFE