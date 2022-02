La reina Isabel II da positivo por covid-19 con síntomas "leves"

Escucha esta nota aquí

La reina Isabel II, de 95 años, dio positivo a covid-19 pero presenta síntomas "leves" comparables a los de un resfrío, anunció este domingo el palacio de Buckingham.



La soberana británica, que acaba de superar el hito de 70 años en el trono, había recibido a su hijo mayor, el príncipe Carlos, el 8 de febrero, dos días antes de que éste diera positivo por coronavirus.



"El palacio de Buckingham confirma que la reina dio positivo al covid hoy", indicó el palacio de Buckingham en un comunicado. "Su majestad sigue recibiendo atención médica y va a seguir las directivas apropiadas", añadió.



El despacho de la reina es reservado sobre su salud, pero sí informó que la monarca está totalmente vacunada contra covid-19. Durante la semana próxima, realizará "tareas ligeras", precisó Buckingham Palace, sin inquietarse por su estado de salud.



Tras su encuentro con su hijo, la reina hizo varias apariciones públicas. En particular, el miércoles pasado recibió en su residencia principal del castillo de Windsor, a 40 km de Londres, al comandante general Eldon Millar, encargado del vínculo entre la monarca y las fuerzas armadas, así como a su antecesor en esta función, el contraalmirante James Macleod.



- Reacciones de aliento -

Un video de dicha reunión la muestra de pie dando la bienvenida a ambos militares, sonriente, ataviada con un vestido estampado y con un bastón entre las manos. "Como pueden ver, no puedo moverme", indicó señalando su pie o pierna izquierda.



Esta aparición de la reina brindó una señal tranquilizadora en lo concerniente a su estado de salud, muy escrutado por sus médicos luego de que en el otoño (boreal) estuviera durante una noche hospitalizada para someterse a exámenes "preliminares", cuyas causas nunca fueron aclaradas.



El martes, la monarca --que cumplirá 96 años el 21 de abril-- recibió mediante videoconferencia a los nuevos embajadores de Estonia y España.



El primer ministro, Boris Johnson, quien en la primavera boreal de 2020 pasó varios días internado en una unidad de cuidados intensivos a causa de covid-19, le deseó mediante un tuit una "pronta recuperación y un rápido retorno a una salud radiante".



Por su parte, el ministro de Salud, Sajid Javid, también le deseó a la soberana una "pronta recuperación", como también lo hizo su colega del Interior, Priti Patel, quien añadió "God save the Queen".



"Recupérese rápido, Señora", tuiteó el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.



La oficina del príncipe Carlos, de 73 años, anunció el 10 de febrero que el heredero al trono británico dio positivo por covid --por segunda vez-- y que se encontraba aislado. Había estado con su madre 48 horas antes.



- 70 años de reinado -

El entorno de la monarca señaló entonces que no presentaba síntomas, sin aclarar cuál había sido el resultado de la prueba correspondiente, algo que alimentó la inquietud.



El lunes 14, Camilla, de 74 años, esposa del príncipe Carlos, anunció que también ella había dado positivo por coronavirus.



La reina Isabel superó, el 6 de febrero, el hito de 70 años de reinado, longevidad sin precedentes en la monarquía británica. Se prevén cuatro días de festejos para la celebración de su "jubileo" de platino.



Tras los problemas de salud que sufrió en octubre, sus apariciones se volvieron raras, pero recientemente Buckingham anunció la reanudación de sus actividades públicas.



Esto antes de una ceremonia en la abadía de Westminster, prevista para el 29 de marzo, en memoria del príncipe Felipe, su marido, fallecido el año pasado, además, la soberana participará en una recepción diplomática en Windsor el 2 de marzo, y en una ceremonia de la Commonwealth, el 14 del mismo mes.