La ropa como trampolín para encontrar trabajo

Dice el refrán que el hábito no hace al monje, pero Elisabeth, Maeva y otras mujeres saben lo que es no tener nada que ponerse para una entrevista de trabajo. La ropa empodera, opinan, y la ciencia les da la razón. Hace 18 años que la veterinaria Elisabeth Monzón se fue de Bolivia para seguir a su marido hasta Estados Unidos, donde limpiaba baños y, tras dar muchos tumbos, consiguió trabajo a tiempo completo en un asilo de ancianos. Pero llegó la pandemia. "Estaba super estresada", "fue demasiado, teníamos que utilizar equipo de protección, mascarillas para respirar", cuenta a la AFP. Necesitó tomarse dos semanas de vacaciones, que le concedieron pero advirtiéndole que si lo hacía perdería el tiempo completo. A la vuelta "trabajaba un día o dos a la semana y completaba las horas en otros sitios pero eso significa gastar más en gasolina". Tuvo que renunciar y cambiar de vida una vez más. Se inscribió en La Cocina, una organización sin fines de lucro que habilita para trabajar en el sector culinario. Pero requiere 160 horas de pasantía y eso supone tener ropa adecuada. Vestuario profesional

"Yo no compro ropa para mí, trato de ahorrar lo más que puedo porque tengo que enviar dinero a Bolivia, donde vive mi mamá que es viuda", explica. Y sin ropa no había prácticas.



Su salvavidas se llama Suited for Change (Vestidas para Cambiar), una ONG que facilita gratuitamente ropa a mujeres necesitadas del área de Washington y les asesora para las entrevistas de trabajo. Más del 90% de sus clientas son afroestadounidenses.