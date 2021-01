La "sala de abrazos" seguros para ancianos en Italia

Mundo

El otro virus que preocupa en Asia (y cómo trabajan los científicos para que no provoque otra pandemia)

La tasa de mortalidad por el virus Nipah es de hasta un 75% y no tiene vacuna. Aunque el mundo se centra ahora en luchar contra el Covid-19, los científicos están trabajando arduamente para asegurarse de que este virus no cause la próxima pandemia.