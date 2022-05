La “súper abuela” de 82 años que se anima a realizar todo tipo de actividad física

Escucha esta nota aquí

Cuando la gente se entera de su edad, queda sorprendida. Y para ella resulta un halago que piensen que tiene un par de décadas menos. Su secreto: la abuela de 82 años mantiene una asombrosa rutina de actividad física.

Anne Leigh disfruta de los entrenamientos matutinos: carreras de 5 kilómetros e incluso retiros de yoga en Ibiza. “Me encanta hacer ejercicio al aire libre”, confiesa.





Ejercicios y buena salud

La mujer de Reino Unido revela que la gimnasia y otros ejercicios la mantienen en forma: “Nuestra sesión de una hora incluye sentadillas, saltos, levantamiento de pesas, abdominales, flexiones, y mucho más”, enumera como si se tratara de una atleta.

Cuatro mañanas a la semana, Anne arranca a las 7:00, bien temprano. Levanta pesas en el campo de entrenamiento y corre 5 km todos los fines de semana en un parque cercano a su casa, difunde Metro.

“Nunca me gustó estar adentro. No quiero reducir la velocidad, y no escucharía a nadie si me lo dijeran”, asegura la mujer, y sentencia: “Quiero disfrutar de la vida mientras pueda”.​

A Anne también le encanta viajar, ya que visitó la India en 2017 y realizó un retiro de fitness y yoga en octubre pasado. ​“Ojo que también nos gustan los festivales, los encuentros familiares y salimos algunas tardes a la semana a ver bandas tributo o al hipódromo”, dice quien sabe lo que es disfrutar de la vida.

Tomada de Clarín.