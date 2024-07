La UE insta a Venezuela a publicar resultados detallados de las presidenciales

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea , Josep Borrell, reclamó este miércoles que s e publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela , sin los cuales la reelección de Nicolás Maduro "no puede ser reconocida".

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", insistió Borrell.