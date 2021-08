La Unión Europea busca evitar una crisis migratoria en los países vecinos de Afganistán

Escucha esta nota aquí

La Unión Europea (UE) se propone reforzar el apoyo financiero a los vecinos de Afganistán para evitar la migración ilegal descontrolada a gran escala después de la toma del poder por parte de los talibanes, según el borrador de una declaración del bloque.



Los ministros del Interior de la UE se reunirán en Bruselas el martes para conversaciones de emergencia, en busca de alternativas para evitar una repetición de la crisis migratoria de 2015.



"La UE y sus Estados miembros están decididos a actuar de manera conjunta para prevenir la recurrencia de movimientos migratorios ilegales a gran escala incontrolados a los que se enfrentaron en el pasado, mediante la preparación de una respuesta coordinada y ordenada", señala un borrador de declaración de esa reunión, al que AFP tuvo acceso este lunes.



Para ello, la UE "involucrará y fortalecerá su apoyo a terceros países, en particular a los países vecinos y de tránsito, que albergan a un gran número de migrantes y refugiados, para reforzar sus capacidades de brindar protección", apunta el borrador de la declaración.



En el documento, los países de la UE apuntan que empeñarán esfuerzos para "garantizar que la situación en Afganistán no genere nuevas amenazas a la seguridad para los ciudadanos" europeos.



El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se pronunció este lunes a favor de otorgar ayuda financiera a los países limítrofes con Afganistán, ya que deberán acoger a un elevado número de refugiados que huyen de los talibanes.



"Con respecto a los temas relacionados con Afganistán, tendremos que fortalecer la cooperación con los países vecinos. Debemos ayudarlos a lidiar con la primera ola de refugiados", aseguró Borrell en una entrevista con el diario italiano Il Corriere della Sera.



Ayuda a vecinos de Afganistán

Afganistán está rodeado por cinco países, tres de ellos antiguas repúblicas soviéticas: Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, además de Irán y Pakistán.



"Los afganos que huyen no llegan inmediatamente a Roma, sino más probablemente a Tashkent [capital de Uzbekistán]. Hay que ayudar a los países que se encuentran en la línea del frente", insistió Borrell.



Preguntado sobre el tema, el político español dejó claro que los países fronterizos con Afganistán van a recibir ayuda financiera.



"La capacidad de Europa para acoger (refugiados) es limitada y sin una cooperación sólida no se puede hacer nada. Los países vecinos quedan involucrados antes que Europa. Por lo tanto, la respuesta es sí. Significa que hay que ofrecer a esos países apoyo financiero, tal como lo hicimos con Turquía" en 2016 para que hiciera frente a la llegada de refugiados sirios.



Los acontecimientos en Afganistán han demostrado, según Borrell, que Europa debe fortalecer su "autonomía estratégica" militar y reducir su dependencia de Estados Unidos en esa zona.



"Proponemos la creación de una fuerza de entrada inicial europea, capaz de intervenir rápidamente en situaciones de crisis", subrayó.



"La Unión Europea debe tener la capacidad de proteger sus intereses cuando los estadounidenses no quieren estar involucrados", agregó.



