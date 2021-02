La Unión Europea compra a Moderna 300 millones de dosis adicionales de su vacuna anticovid

Escucha esta nota aquí

La Unión Europea (UE) concluyó un contrato con el laboratorio estadounidense Moderna por 150 millones de dosis adicionales de su vacuna anticovid para este año y otros 150 millones para 2022, anunció este miércoles la Comisión Europea.



"Hoy hemos garantizado 300 millones de dosis adicionales (...). Esto nos aproxima a nuestro objetivo de asegurar que todos los europeos tengan acceso a vacunas seguras y eficientes tan rápidamente como sea posible", señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La UE ya había firmado un primer contrato con Moderna para obtener 160 millones de dosis este año.



Con este contrato, la UE ya cerró la precompra de un total de 2.600 millones de dosis de las vacunas desarrolladas para contener la pandemia de coronavirus.



En diciembre de 2020, la UE autorizó la distribución y aplicación de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech, gesto que fue acompañado en enero con la autorización de la vacuna de Moderna y luego de la AstraZeneca.



Además, la institución ya tiene contratos firmados con Sanofi-GSK, Johnson / Johnson y Curevac.



De acuerdo con la UE, el nuevo contrato firmado con Moderna "considera la posibilidad de donar vacunas a países de bajos y medios ingresos, o redireccionarlas a otros países europeos".



"Con un portafolios de hasta 2.600 millones de dosis, seremos capaces de vacunas no solamente a los ciudadanos europeos, sino también a nuevos vecinos y asociados", señaló Von der Leyen en una nota de prensa.



Por su parte, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, señaló que la compra de 300 millones de dosis de una vacuna contra el covid-19 ayudará a "proporcionar acceso a vacunación a los ciudadanos europeos (...) en el curso de este año".



Este contrato es "importante no sólo en el corto plazo en la UE sino también para nuestro trabajo futuro para limitar la propagación de nuevas variantes" del coronavirus, apuntó.



Por su parte, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, destacó que el laboratorio ya mantiene conversaciones con la UE "sobre como prepararnos para 2022, incluyendo la atención a potenciales variantes" del coronavirus.



El laboratorio, añadió en una nota, está "comprometido a trabajar sin descanso para ofrecer al mercado refuerzos de las vacunas para las variantes relevantes". o redireccionarlas a otros países europeos".



