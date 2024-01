La voraz cochinilla amenaza desde los árboles de Guayaquil hasta el banano ecuatoriano

"Si nosotros no tomábamos (el) asunto, los próximos árboles que se iban a morir eran los olivos negros", una especie introducida que se caracteriza por su longevidad y belleza, sostiene María Fernanda Baquerizo, representante del Club de Jardinería de la urbanización Castelago, en el sector exclusivo de Samborondón, vecino a Guayaquil.

Ellas trabajan desde hace más de 30 años en el cuidado medioambiental y usan métodos naturales para "no matar a los animales, cuidar el medio ambiente" y proteger su propia vida, cuenta Baquerizo.

"Se me despelucó el cuerpo porque vi a una iguana comiendo de la basura. Eso jamás pasaba aquí", comenta.

Cuando están contaminados, los racimos son rechazados "porque no puede ir ninguna cochinilla, ni viva ni muerta (...) en un cargamento para el exterior", explica la experta.

La agricultura y la industria representaron en 2022 para Ecuador un 38% de las exportaciones no petroleras ni mineras, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores. El principal rubro fue el banano, con ventas por 3.268 millones de dólares.

Pero las alcaldías "no lo hacen, prefieren fumigar en las noches y envenenar al pueblo", se queja la experta.

Su colega Natalia Molina coincide: "Los municipios no se toman en serio las recomendaciones de no fumigar, de no podar", dice.