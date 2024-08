Lágrimas por muerte de manifestantes y temor por el destino de detenidos en Venezuela

"Ay, mi papá". Los hijos de Víctor Bustos, uno de los al menos once civiles muertos tras salir a protestar por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, lloran inconsolables mientras abrazan el féretro dispuesto en la sala de su humilde vivienda.

Ellos eran los "que estaban disparando, no estaban disparando con perdigones sino balas de las reales, pues, y fue uno de mis primos quien cayó en esta oportunidad", afirma.

"Si tú estás en una marcha pacífica no deberían ejercer la fuerza, ni tiros a los ciudadanos. No pueden matar al país, al pueblo, a las personas que salen a defender su voto, a luchar por una mejor Venezuela", remarca Bueno frente a la casa donde velan los restos de Víctor, quien trabajaba en una fábrica de plásticos.

"Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes", dijo Machado en la red social X.

- "Él no es un terrorista" -

Niurka Mendoza, de 38 años, no tiene noticias de su hijo Ángel, de 19 años, desde que fue detenido durante una manifestación al día siguiente de la votación.

"Me dijeron que lo detuvieron porque estaba en las protestas y lo están acusando de terrorismo. No es cierto, él no es terrorista", dice Mendoza. Afirma que su hijo fue detenido junto a dos menores de edad.