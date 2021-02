Las 10 frases más recordadas y polémicas del fallecido Carlos Menem, expresidente de Argentina

Escucha esta nota aquí

El expresidente y exsenador nacional de la República Argentina, Carlos Menem, quien falleció este domingo a los 90 años, a lo largo de su carrera política. y principalmente la presidencia, pronunció algunas de frases que quedaron en la historia de la política argentina.

Originario de la provincia de La Rioja, Menem gobernó Argentina entre 1989 y 1999, con un programa neoliberal. Se convirtió en la figura más importante y polémica de la política de su país en la década de los noventa.



A continuación un repaso por las 10 frases más recordadas de Menem:



1. "Ramal que para, ramal que cierra". (A punto de privatizar los servicios ferroviarios del país a principios de los años 90.).

2. "Estamos mal, pero vamos bien". (Durante los primeros meses de su primer gobierno, cuando la hiperinflación hacía estragos).

3. "La Ferrari es mía, mía, mía. ¿Por qué voy a donarla?". La frase se le atribuyó en plena polémica por el auto de lujo de 250.000 dólares que le habían regalado empresarios con negocios con el Estado.

4. "Síganme, no los voy a defraudar". (Campaña proselitista de 1989, una de las frases más usadas).

5. "Soy el único argentino proscripto. Le tienen miedo a este humilde hombre del interior". Un clásico de 1999, en los días en que soñaba con la re-reelección, prohibida por la Constitución.

6.- "Mi intuición me está diciendo que antes del año 2000, las Malvinas volverán a poder de la República Argentina". (Discurso dado durante sus últimos años de mandato)

7. "Lo que no me mata me agranda. Pese a todas las calumnias y las difamaciones a mi persona y a mi moral, voy a volver a ser presidente en 2003". En La Rioja, el 21 de noviembre de 2001, después de salir de la prisión domiciliaria por el caso Armas.

8. "El país está gobernado por montoneros". En 2004, durante una entrevista con el medio La Nación, expuso críticas feroces al primer gobierno kirchnerista que le valieron una dura réplica oficial.

9. Mi hijo murió en un atentado criminal. Sé quiénes, cómo y por qué lo asesinaron, pero no lo puedo revelar porque es un secreto de Estado". Lo declaró sorprendentemente en la Justicia en 2016, 21 años después de la muerte de Carlitos Jr. Siempre había sostenido la tesis del accidente.

10. "En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío". Durante una entrevista con CNN en Español, en 2018.