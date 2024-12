Las autoridades levantan la alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7 en California

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos levantaron la alerta de tsunami generada este jueves tras el potente terremoto de magnitud 7,0 y varias réplicas que agitaron el norte de California.



"La alerta de tsunami se cancela para las zonas costeras de California y (el estado) Oregón. Actualmente no existe peligro de tsunami para esta zona", informó en un comunicado el Sistema de Alerta de Tsunamis del Servicio Meteorológico de EE.UU.



Un seísmo tuvo lugar a las 10.44 hora local (18.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros en el noroeste de Petrolia, una ciudad del condado de Humboldt, al norte de la ciudad de San Francisco.



A esta sacudida le siguió a los tres minutos una réplica de magnitud 5,8 a 9 kilómetros de Cobb, en el norte de California, y más de una decena de temblores de entre 2,5 y 4,3 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).



Por el momento no se han reportado víctimas. Las autoridades locales trabajan para analizar posibles daños y mantienen la recomendación ciudadana de mantenerse alejarse de las zonas de playa.



Aunque los terremotos son habituales a lo largo del estado de California, al encontrarse en el límite occidental de la placa norteamericana, no suelen superar la magnitud 5.



El temblor más trágico de la historia reciente y que todavía permanece en la memoria de muchos californianos fue el de 1994 en Northridge, de magnitud 6,7 en la zona metropolitana de Los Ángeles, que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.