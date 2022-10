Las elecciones de medio mandato, un test para el futuro político de Trump

A sus 76 años, Donald Trump podría haber optado por escribir otro libro de memorias o dedicarse a su deporte favorito, el golf. Pero después de perder las presidenciales de 2020, prefirió hacer campaña para las elecciones de medio mandato y poner a prueba su influencia.



El republicano ha apoyado a antiabortistas, defensores de la teoría de que le robaron las elecciones presidenciales e incluso recién llegados a la política.



Pero estos polémicos candidatos al Senado afrontan dificultades y muchos republicanos apuntan el dedo acusador hacia el expresidente.



"Donald Trump no está en ninguna boleta electoral en 2022, pero su futuro político sí", escribió en un blog John Hudack, del centro de estudios Brookings Institution.



El plan de Trump para remodelar el Partido Republicano a su imagen a través de estos comicios "lo convertirá en un perdedor o en el líder de la política partidista en los próximos años", considera Hudack.



Se considera que varios de los candidatos apoyados por Trump para las primarias socavan las alternativas convencionales con más chance de ganar y desperdician potencialmente victorias fáciles en campos de batalla clave contra los demócratas.



Entre sus elecciones controvertidas figuran Mehmet Oz, un famoso médico de Pensilvania, y J.D. Vance en Ohio, un inversionista de riesgo que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en Silicon Valley. Ambos son señalados como de no tener contacto con la realidad y son propensos a los desatinos retóricos.



En Georgia, apoya a la ex estrella del fútbol americano Herschel Walker, acusado de violencia doméstica.



"Poco que ganar"