Lasso declina ser candidato para elecciones anticipadas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declinó este viernes candidater para el mismo cargo en las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, que se celebrarán luego de que el gobernante disolviera el Congreso para evitar su destitución en un juicio político.



"Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto", expresó el mandatario de derecha en una alocución ofrecida en los patios de la sede de gobierno en Quito.



"Esto no es ni de lejos un punto final" para el gobierno, que empezó en mayo de 2021 y cuyo periodo de cuatro años será terminado por quien gane los comicios, añadió.



Lasso aplicó la Constitución para disolver la unicameral Asamblea Nacional el 17 de mayo ante una "grave crisis política y conmoción interna", lo que derivó en el llamado a elecciones anticipadas.



Durante los últimos días de su gobierno el trabajo "se va a redoblar", sostuvo el impopular presidente de 67 años.



Lasso empleó la denominada "muerte cruzada" en medio de un juicio político impulsado por el opositor Parlamento, en el que sectores de izquierda lo acusaban de un presunto peculado en un contrato para el transporte de crudo.



"No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos por superar", manifestó Lasso.



En el marco de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, el Legislativo ya había intentado en junio del año pasado cesar al presidente. Sin embargo, no reunió los votos suficientes (92 de los 137).



A pesar de la violencia ligada al narcotráfico y la inestabilidad política, Ecuador se mantiene en calma tras la disolución del Parlamento, que tampoco gozaba de credibilidad.



La aceptación del mandatario cayó a 10% y del Congreso a 2% a inicios de mayo, según la encuestadora privada Perfiles de Opinión.



Lasso ganó los comicios de 2021 con el objetivo de sepultar a la izquierda luego de la docena de victorias electorales en línea del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien está asilado en Bélgica.



Sin embargo, la falta de apoyo legislativo y protestas sociales mermaron la imagen y el campo de acción de su gobierno, que tiene como máximo logro la masiva vacunación contra el covid-19 en tiempo récord.



El plazo para la inscripción de candidatos vence el próximo 10 de junio, sin que hasta ahora nadie lo haya hecho para la presidencia.



Este viernes el titular de la mayor organización indígena (Conaie), Leonidas Iza, también se negó a postularse argumentando que Pachakutik, el brazo político de la agrupación, está fragmentado.