Latinos de Londres, entre indiferencia e indignación por el fastuoso funeral real

Pero en Elephant and Castle, el barrio latino por antonomasia, la imagen brilla por su ausencia.

La muerte de la monarca no dejó apenas huella en esta parte de la capital, lejos del Palacio de Buckingham y otros centros de poder.

"Comentamos la noticia el primer día y luego ya" , afirma Holguín mientras, ataviado con un delantal, prepara platos en Aroma de Café, casa de comidas típicamente colombiana, como casi todo en Elephant and Castle.

"La gente está aquí a otro cuento, estamos solo para trabajar y tienen que haber vivido aquí mucho tiempo para apreciar a la reina" , afirma Carlos, que prefiere no dar su apellido, sentado a una de las mesas.

Hace cola para enviar una remesa, pero no piensa hacerla para despedirse de la difunta Isabel II. "La monarquía en general no me aporta nada, ¿en qué nos conviene tener una reina o un rey?", se pregunta, considerando "ridículo" el masivo "derroche en homenajes".