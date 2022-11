Liberan a una de los cuatro acusados por atentado fallido contra Kirchner en Argentina

La justicia argentina ordenó liberar a una joven acusada de complicidad por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras lo cual se mantienen tres personas procesadas y detenidas por el hecho, según un fallo divulgado este martes.



La Cámara Federal de Apelaciones (segunda instancia) dictó la falta de mérito para inculpar a Agustina Díaz al considerar que hasta el momento no hay suficientes pruebas contra la joven de 21 años. Sin embargo, la justicia no la ha sobreseído definitivamente.



En cambio, la cámara mantuvo el procesamiento por cómplice y la prisión preventiva de Gabriel Carrizo, de 27 años, líder de la llamada banda de los copitos, un grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar.



También están detenidos Fernando Sabag Montiel, de 35 años, y su novia Brenda Uliarte, de 23, ambos procesados por "homicidio agravado en grado de tentativa".



Díaz mantuvo numerosas conversaciones por mensajes de WhatsApp con Uliarte, pero todos posteriores al atentado, lo que según la cámara no la implica en la organización del ataque a la vicepresidenta, como la había incluido en su acusación la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso.



El fallido atentado se produjo el 1 de septiembre pasado frente al apartamento de la expresidenta en Buenos Aires, donde mezclado entre los seguidores de Kirchner, Montiel logró acercarse a ella y de apretar el gatillo de una pistola calibre 32 a centímetros de su cabeza, sin que el arma se disparase.



Por otra parte, en una causa paralela por supuestas amenazas a Kirchner, la cámara ordenó liberar a otros cuatro detenidos. La medida beneficia a miembros del grupo ultraliberal de derecha Revolución Federal, acusados de supuesta "incitación a la violencia" política.



Los favorecidos son Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Los jueces consideran en sus fundamentos que pese a salir en libertad "no ponen en riesgo la investigación judicial", según la resolución difundida por fuentes judiciales.



El abogado de Kirchner, José Ubeira, en discrepancia dijo al Destape Radio que "es hora de que los jueces se hagan cargo de los eventuales muertos que haya cuando ponen a estos jóvenes en libertad. Morel dice que va a matar a Cristina y a Máximo (Kirchner, su hijo y diputado)".