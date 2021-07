Liberaron a youtuber cubana que fue detenida mientras daba una entrevista

Escucha esta nota aquí

La youtuber cubana Dina Stars reapareció este miércoles en sus redes sociales e informó que luego de haber sido detenida en vivo por las fuerzas de seguridad de Cuba estaba de nuevo en su casa.

“Estoy bien”, dijo en una transmisión al vivo a través de su cuenta de Instagram apenas regresó, después de haber estado más de un día entero detenida. “Esto es rapidito porque acabo de entrar por la puerta de mi casa. No he podido ni siquiera darle un beso a mi mamá. No pude ni siquiera decirle a mi familia que estoy aquí. Estoy aquí porque me debo a ustedes, que son lo mejor de la vida”, mencionó la influencer.

“No me maltrataron. No me secuestraron”, aclaró Dina Stars.

Según la popular youtuber, se le acusó de difundir en sus redes sociales las movilizaciones contra el gobierno: “Me llevaron por instigación a delinquir que es por promover las campañas de manifestación”, dijo.



“No me torturaron, no me maltrataron, me trataron bien, se los juro. Ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes”, recalcó Stars.

En Twitter, sus fans se alegraron por la noticia, aunque algunos desconfiaron de la veracidad de su testimonio.



La detención de Dina Stars ocurrió en vivo, mientras la disidente del régimen participaba en el programa Todo es mentira, del canal Cuatro de España.

“La seguridad del Estado está ahí afuera”, alertó desde La Habana mientras estaba siendo entrevistada por la conductora Marta Flinch.

En un mensaje comunicó su detención minutos después: “En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”.

