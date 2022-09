Líderes mundiales autócratas faltarán a la Asamblea General de la ONU

Pero en ella no aparecen los «sospechosos habituales», en su mayoría líderes de regímenes autoritarios, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el norcoreano Kim Jong-un, el sirio Bashar al Assad, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y los denostados militares golpistas de Myanmar.

“La Asamblea General es un foro de igualdad de oportunidades: los ‘matones’ y los campeones tienen el podio y no necesitan respetar los límites de tiempo» , dijo Weiss, quien ha sido profesor en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y director emérito del Instituto Ralph Bunche de Estudios Internacionales.

Samir Sanbar, ex subsecretario general de la ONU y antiguo jefe del Departamento de Información Pública, dijo a IPS que el nivel de participación y el alcance de la cobertura reflejarán en la próxima Asamblea General el grado de relevancia de la ONU en estos tiempos inciertos de desorden internacional.

“Como se recordará, las declaraciones de más de 90 jefes de Estado en una sesión anterior no recibieron ni una sola mención, mientras que varios participantes se marcharon a un ‘Concierto Global’ en Central Park”, dijo Sanbar, que sirvió con cinco secretarios generales diferentes durante su carrera en la ONU.

“El hecho de que acudan o no a Nueva York para hacerlo cada septiembre puede depender de muchas variables. Hay que analizar cada caso por separado. En términos generales, si no vienen, creo que no hay que darle demasiada importancia», señaló.