"Llegamos a trabajar": Migrantes buscan recursos en EEUU tras apresurado cruce de la frontera

"Yo, 19 años, me gusta estudiar, me gusta todo, y tuve que salir de mi país por una situación que, al final, no alcanzaba para nada y no podía ni seguir la carrera que uno quería y lo que nos tocó fue esto, salir de nuestro país, buscar otro futuro", dice Sair Medina, venezolano, quien lava autos.