Llegan a Egipto 29 bebés prematuros evacuados del hospital Al Shifa de Gaza, según medio egipcio

Veintinueve bebés prematuros evacuados del hospital Al Shifa de Gaza llegaron a Egipto este lunes por el paso fronterizo de Rafah, informó el medio estatal egipcio Al Qahera News.



Los bebés fueron evacuados el domingo del centro hospitalario, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describió como una "zona de muerte", para ser llevados al hospital de Emiratos Árabes Unidos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.



En total, 31 bebés prematuros fueron evacuados de Al Shifa, pero no hubo explicaciones inmediatas sobre por qué solo 29 llegaron a Egipto. La cadena de televisión Al Qahera News afirmó que los lactantes están en incubadoras conectadas a equipos médicos.



En principio, el hospital de El Arish, a unos 45 kilómetros al oeste de Rafah no podrá acoger a todos los bebés, indicó una fuente médica a AFP, añadiendo que algunos serán trasladados a Ismailía (200 km) o a la capital, El Cairo (300 km).



La OMS, que participó en la evacuación de los bebés hacia el hospital de Emiratos en Rafah, afirmó el domingo que "once de ellos están en estado crítico" y que todos sufren "infecciones graves".



Los bebés no están acompañados de sus familias, ya que el ministerio de Salud de Hamás no pudo localizarlas, según la OMS.



El ejército israelí lanzó el miércoles una operación en Al Shifa y acusó a Hamás de ocultar una base en el complejo hospitalario.



Hamás lanzó un sangriento ataque en Israel el 7 de octubre que dejó cerca de 1.200 muertos, según las autoridades israelíes.



El ejército israelí lleva a cabo una ofensiva en respuesta en la Franja de Gaza, donde murieron al menos 13.000 personas, entre ellas 5.500 menores, según el gobierno de Hamás.