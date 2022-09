Lo que se sabe del masivo ataque a puñaladas en Canadá

La policía de Canadá informó que dos hombres son los sospechosos de una serie de apuñalamientos que se cuenta entre los mayores actos de violencia masiva en la historia del país.



Aquí un resumen de lo que se sabe sobre la matanza del domingo:



- ¿Qué pasó? -

Una serie de apuñalamientos en 13 lugares separados en la remota comunidad indígena de James Smith Cree Nation y en ciudad vecina de Weldon, en la provincia de Saskatchewan, dejó al menos 10 personas muertas y 18 heridas (los primeros reportes señalaban 15 heridos).



- ¿Quién es el responsable? -

La policía identificó a los sospechosos como Myles Sanderson, de 30 años, y Damien Sanderson, de 31. El cuerpo de este último fue hallado este lunes cerca de una vivienda que las autoridades han inspeccionado.



El cuerpo tenía "heridas visibles" que no fueron autoinfligidas, confirmó la comisionada asistente de la Policía, Rhonda Blackmore.



Myles Sanderson sigue prófugo.



El sitio web de la provincia Crime Stoppers publicó que Myles Sanderson era buscado por violar la libertad condicional. La emisora pública CBC dijo que había desaparecido en mayo después de cumplir parte de una sentencia de cinco años por asalto y robo.



- ¿Cuál fue el motivo? -

La policía ha dicho que es demasiado pronto para decirlo, pero agregó que "algunas de las víctimas estaban en la mira de los sospechosos y otras fueron atacadas de forma aleatoria".



En tanto, los líderes indígenas señalaron una posible conexión con las drogas. El jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, Bobby Cameron, lamentó "la violencia indescriptible que se cobró la vida de personas inocentes".



- ¿Quiénes eran las víctimas? -

La policía aún no las ha identificado, pero un residente local dijo a un periódico de Saskatoon que mataron a su vecino, un hombre de 77 años, que vivía con su nieto adulto. Según los informes, el nieto se escondió en el sótano y llamó a la policía.



Otro residente dijo que una mujer de 49 años, con dos hijos, también había muerto.



- ¿Qué hace la policía? -

La policía emitió órdenes de arresto contra los dos sospechosos, acusándolos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y allanamiento de morada. Se esperan más cargos.



El jefe de policía de Regina, Evan Bray, dijo el lunes que su fuerza y la Real Policía Montada de Canadá habían trabajado durante la noche en una búsqueda "implacable" de los sospechosos.



Las autoridades advirtieron a la población de la región, incluidas las provincias vecinas, que estuvieran alerta.



- ¿Qué reacciones generó? -

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en Twitter que los ataques fueron "horrorosos y desgarradores" y se declaró "shockeado y devastado". También ofreció sus condolencias a todos los afectados.



Los líderes de la Unión Europea, entre ellos el canciller alemán Olaf Scholz, denunciaron el ataque y ofrecieron sus condolencias.



En la zona afectada, las personas dijeron que estaban profundamente traumatizadas.



"Esto es terrible, terrible", dijo una residente de la ciudad de Weldon, Diane Shier, al diario Saskatoon Star Phoenix. "Todavía tenemos nuestras puertas cerradas, nos quedamos adentro, no salimos".



- ¿Qué otros ataques han golpeado a Canadá? -

En los últimos años, un hombre armado disfrazado de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia; seis personas murieron en un tiroteo en una mezquita de Quebec; y un hombre que conducía una camioneta por veredas llenas de gente en Toronto mató a 10 personas.