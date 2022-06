López Obrador defiende a su hijo menor de edad tras ataques en redes sociales

Escucha esta nota aquí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó este domingo de "cobardía" una serie de ataques en redes sociales contra su hijo menor de edad tras la difusión de una foto que lo muestra con un notorio sobrepeso.



"Mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está excedido de peso. Ya saben ustedes la edad de la adolescencia cómo es. ¡Ah! Sale una foto y con saña lo atacan", dijo el mandatario durante un acto público en el sureño estado de Guerrero.



"¡Eso es una cobardía, si el problema es conmigo no con él!", exclamó el mandatario golpeándose el pecho, mientras los asistentes aplaudieron y corearon la frase "¡No estás solo!".



La imagen muestra a Jesús Ernesto López, de 15 años, junto a su padre durante un partido de béisbol en que el propio López Obrador, jugador aficionado de este deporte, participó esta semana.



Numerosos usuarios compartieron la imagen acompañada de burlas sobre el peso y la figura del adolescente, además de ataques contra la gestión de su padre.



"¡Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia!", añadió el mandatario indignado.



En respuesta, otros usuarios de Twitter, incluyendo personalidades como el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, salieron en defensa del menor.



El alto número de tuits emitidos, tanto de ataques como en defensa del adolescente, hicieron que ambas publicaciones se convirtieran en tendencia en la red social durante el fin de semana.



En México, la discriminación de personas que padecen de sobrepeso, conocida como gordofobia, es un tema latente.



Según un estudio realizado en 2017 en Ciudad de México, un 10,7% de la población mayor de 18 años declaró haber sido víctima de discriminación por sufrir sobrepeso.



Aunque el estudio no incluye a menores de edad, el tema resulta sensible en el país, donde una de cada tres personas entre 6 y 19 años padece de sobrepeso u obesidad, según datos de UNICEF.



En tanto, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubican a México en los primeros lugares en casos de acoso escolar -conocido como bullying- entre sus países miembros.