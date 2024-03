Los derechos de las mujeres, una causa atacada por movimientos reaccionarios

He aquí un análisis de la evolución del fenómeno antes del Día Internacional de la Mujer , que se celebra el viernes.

¿"Guerra no declarada"?

El contrataque reaccionario contra las mujeres fue analizado por la feminista estadounidense Susan Faludi en su obra "Backlash. The Undeclared War Against American Women", ("Reacción: la guerra no declarada contra la mujer moderna") publicado en Estados Unidos en 1991.