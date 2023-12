Los estudios se vuelcan en los videojuegos inclusivos, con más feminismo y diversidad

"No me lo puedo creer, ¡Nintendo nos ha escuchado! ¡Conseguimos peinados inclusivos (...) Ahora mi avatar se parece a mí!", afirmó Taniesha Bracken, oriunda de Denver y autora de la petición, luego que el editor japonés hiciera las modificaciones.

Los estudios independientes, conscientes de que los videojuegos son un medio "poderoso" para hacer circular "mensajes inclusivos y progresistas", han sido los primeros en adoptar estas temáticas, como la empresa francesa Dontnod, que causó furor en 2015 con la serie "Life is Strange" por su representación creíble de personajes LGTB+.

"No podemos competir con los grandes estudios en el terreno. Tenemos que marcar nuestra diferencia, y así lo conseguimos", explica su dirigente, Oskar Guilbert, que admite que fue rechazado una decena de veces antes de que el editor japonés Square Enix se hiciera con el juego.

El estudio también resalta las lenguas nativas y los pueblos autóctonos, como en el juego "Tell Me Why", con los tlingits de Alaska, o en "Banishers", donde el actor que da voz a uno de los personajes principales siguió cursos de gaélico escocés.